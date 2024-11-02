Dubai Çikolatası Çılgınlığı Antep Fıstığı Fiyatlarını Uçurdu!

Sosyal medyada paylaşılan videolarla birlikte artan Dubai çikolatası çılgınlığı hız kesmeden sürüyor. Antep fıstığıyla yapılan çikolata nedeniyle arz-talep dengesi bozuldu. Tarlada 150 lira olan ürünün kilosu, 3 bin liraya kadar çıktı.

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Dubai Çikolatası Çılgınlığı Antep Fıstığı Fiyatlarını Uçurdu!

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sayesinde popülerleşen ve son dönemin en çok tüketilen ürünleri arasında yer alan Dubai çikolatası, Antep fıstığında arz-talep dengesini bozdu. Çikolatanın yapımında kullanılan Antep fıstığı ve tahine talep artınca bu ürünlerin fiyatı fırladı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; eylül ayından itibaren fiyatı artan Antep fıstığı, artık "yeşil altın" olarak anılıyor. Fıstık ezmesi ise adeta kara borsaya düştü. Uzmanlar, yerel üreticilere ve piyasaya olumsuz etkileri olabilecek bu durumun sektörde yaratabileceği sıkıntılara dair uyarılarda bulunuyor.

Dubai Çikolatası Çılgınlığı Antep Fıstığı Fiyatlarını Uçurdu! - Resim : 1

PASTANELER ANTEP FISTIĞINI KULLANAMIYOR

Birçok uluslararası gıda markası, Antep ezmesi ve fıstığını ürünlerine katmaya başladı. Özellikle katmer, tatlı, tuzlu atıştırmalıklar ve yemeklerde de kullanılan fıstığa talep patladı. Ağustos ayında tarlada kilosu 150 TL'den alıcı bulan Antep fıstığı, raflarda 3 bin liraya kadar çıktı.

Gıda tedarik zincirindeki bu dengesizlik, özellikle yerel üreticiler ve tüketiciler açısından kaygı veriyor. Birçok pastane ve tatlı üreticisi, fiyatlar nedeniyle artık Antep fıstığını kullanamaz hale geldi.

Dubai Çikolatası Çılgınlığı Antep Fıstığı Fiyatlarını Uçurdu! - Resim : 2

DUBAİ ÇİKOLATASI ÇILGINLIĞI NASIL BAŞLADI?

Dubai çikolatasının, antep fıstığı ezmesi ve künefe dolgulu sütlü çikolata tarifi Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) butik bir çikolata mağazasına ait. 9 yıldır Dubai'de yaşayan Mısır kökenli İngiliz Sarah Hamouda, hamileliği sırasında çikolata aşermesi üzerine aradığı tadı hiçbir çikolatada bulamayınca kendi tarifini geliştirdi. Hamouda, bir röportajında, Dubai çikolatasını yaparken baklavadan esinlendiğini belirtmişti.

Ürünün ismi yurt dışında Kunafa olmasına karşın, Türkiye'de Dubai çikolatası olarak satılıyor.

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