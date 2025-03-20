Dövme Yaptırdıktan Sonra Pişman Olanlara Müjde: Ramazan Ayı Boyunca Ücretsiz Dövme Sildirme İşlemi Yapılacak

Endonezya’nın başkenti Cakarta'da, dövme yaptırdığı için pişman olan kişilere yönelik ücretsiz dövme silme programı başlatıldı. Ramazan ayına özel olarak düzenlenen bu etkinlik, çeşitli kuruluşların iş birliğiyle hayata geçirildi ve düşük ile orta gelirli vatandaşlara ücretsiz hizmet sunuyor.

DÖVME SİLDİRME MALİYETİ YÜKSEK

Endonezya’da dövme sildirme işlemlerinin maliyeti oldukça yüksek olduğu için ücretsiz sunulan bu hizmet büyük ilgi gördü. Lazerle dövme silme işlemi başlamadan önce katılımcılara kan tahlili yapılıyor ve anestezi uygulanıyor. Ancak, birden fazla seans gerektiren bu işlem, dövmenin boyutuna bağlı olarak tamamen başarılı olmayabiliyor.