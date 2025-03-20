Dövme Yaptırdıktan Sonra Pişman Olanlara Müjde: Ramazan Ayı Boyunca Ücretsiz Dövme Sildirme İşlemi Yapılacak
Endonezya’da dövme pişmanlığına çözüm! Ramazan ayına özel başlatılan ücretsiz dövme sildirme programına binlerce kişi başvurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Endonezya’nın başkenti Cakarta'da, dövme yaptırdığı için pişman olan kişilere yönelik ücretsiz dövme silme programı başlatıldı. Ramazan ayına özel olarak düzenlenen bu etkinlik, çeşitli kuruluşların iş birliğiyle hayata geçirildi ve düşük ile orta gelirli vatandaşlara ücretsiz hizmet sunuyor.
DÖVME SİLDİRME MALİYETİ YÜKSEK
Endonezya’da dövme sildirme işlemlerinin maliyeti oldukça yüksek olduğu için ücretsiz sunulan bu hizmet büyük ilgi gördü. Lazerle dövme silme işlemi başlamadan önce katılımcılara kan tahlili yapılıyor ve anestezi uygulanıyor. Ancak, birden fazla seans gerektiren bu işlem, dövmenin boyutuna bağlı olarak tamamen başarılı olmayabiliyor.
RAMAZAN AYINA ÖZEL ÜCRETSİZ OLDU
Etkinliğin koordinatörlerinden Muhammad Asep Wahyudi, bu programın amacını şu sözlerle özetledi:
"Dövmesini sildirmek isteyen ve iç huzura kavuşmayı amaçlayan kişilere bir fırsat sunmak istiyoruz. Ramazan ayı, tövbe etmek ve Allah’a daha yakın olmak isteyenler için özel bir dönem."
BİNLERCE KİŞİ BAŞVURU YAPTI
Sadece bir merkezde bile 700’den fazla kişinin dövme sildirme işlemine kayıt yaptırdığı belirtilirken, ülke genelinde bu programa toplamda 3.000’den fazla kişinin katıldığı bildirildi. Dövme sildirme işleminin yüksek maliyetine rağmen ücretsiz sunulması, bu hizmetin Endonezya’daki Müslümanlar arasında büyük yankı uyandırmasına neden oldu. Programın önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor.