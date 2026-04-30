Dövizini Getirene Vergi Yok: Yüzde 100 İndirim Dönemi Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye ekonomisinde katma değerli hizmet ihracatını teşvik etmek ve döviz girişini maksimize etmek amacıyla hazırlanan yeni vergi düzenlemeleri yürürlüğe girdi. 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak düzenleme, özellikle teknoloji ve hizmet ihracatçılarına "sıfır vergi" kapısını aralıyor.

HIZMET İHRACATINDA YÜZDE 100 İNDİRİM FIRSATI

Yeni kararla birlikte, mimarlık, mühendislik, yazılım, tasarım, eğitim ve sağlık gibi stratejik alanlarda yurt dışına hizmet veren mükellefler için vergi avantajı zirveye taşındı.

Daha önce uygulanan yüzde 80’lik indirim oranı, elde edilen kazancın tamamının Türkiye’ye getirilmesi şartıyla yüzde 100’e yükseltildi. Böylece dövizini ülkeye getiren hizmet ihracatçısı, bu kazancı üzerinden vergi ödemeyecek.

YURT DIŞI İŞTİRAKLERDE ŞARTLAR ESNETİLDİ

Düzenleme sadece hizmet ihracatını değil, Türk şirketlerinin yurt dışındaki yatırımlarını da kapsıyor. Kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışı iştirak kazançlarında aranan yüzde 50 asgari ortaklık payı şartı yüzde 20’ye çekildi.

Bu kazançlara uygulanan vergi istisnası oranı ise yüzde 50’den yüzde 80’e çıkarılarak sermayenin Türkiye’ye dönüşü kolaylaştırıldı.

HEDEF KÜRESEL PAZAR PAYI VE DÖVİZ AKIŞI

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu hamleyle Türkiye’nin küresel hizmet pazarındaki payının artırılması hedefleniyor. Kazançların Türkiye’ye transferini teşvik eden bu stratejik adımın, yatırımları hızlandırması ve cari açığın finansmanına güçlü destek sağlaması bekleniyor.

Kaynak: AA