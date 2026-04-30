Dövizini Getirene Vergi Yok: Yüzde 100 İndirim Dönemi Başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'ye döviz kazandıran kalemlerde önemli bir değişikliğe gitti. Yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı Kararı ile yazılım, mimarlık ve sağlık gibi kritik sektörlerde yurt dışı kazancını Türkiye’ye getirenlerin vergi indirimi yüzde 100’e çıkarıldı. İştirak kazançlarındaki istisna oranları da rekor seviyeye yükseltildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye ekonomisinde katma değerli hizmet ihracatını teşvik etmek ve döviz girişini maksimize etmek amacıyla hazırlanan yeni vergi düzenlemeleri yürürlüğe girdi. 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak düzenleme, özellikle teknoloji ve hizmet ihracatçılarına "sıfır vergi" kapısını aralıyor.

HIZMET İHRACATINDA YÜZDE 100 İNDİRİM FIRSATI

Yeni kararla birlikte, mimarlık, mühendislik, yazılım, tasarım, eğitim ve sağlık gibi stratejik alanlarda yurt dışına hizmet veren mükellefler için vergi avantajı zirveye taşındı.

Daha önce uygulanan yüzde 80’lik indirim oranı, elde edilen kazancın tamamının Türkiye’ye getirilmesi şartıyla yüzde 100’e yükseltildi. Böylece dövizini ülkeye getiren hizmet ihracatçısı, bu kazancı üzerinden vergi ödemeyecek.

YURT DIŞI İŞTİRAKLERDE ŞARTLAR ESNETİLDİ

Düzenleme sadece hizmet ihracatını değil, Türk şirketlerinin yurt dışındaki yatırımlarını da kapsıyor. Kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışı iştirak kazançlarında aranan yüzde 50 asgari ortaklık payı şartı yüzde 20’ye çekildi.

Bu kazançlara uygulanan vergi istisnası oranı ise yüzde 50’den yüzde 80’e çıkarılarak sermayenin Türkiye’ye dönüşü kolaylaştırıldı.

HEDEF KÜRESEL PAZAR PAYI VE DÖVİZ AKIŞI

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu hamleyle Türkiye’nin küresel hizmet pazarındaki payının artırılması hedefleniyor. Kazançların Türkiye’ye transferini teşvik eden bu stratejik adımın, yatırımları hızlandırması ve cari açığın finansmanına güçlü destek sağlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Döviz Vergi
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Piyasaların Gözü Buraya Çevrilmişti: Fed, Faiz Kararını Açıkladı Fed, Faiz Kararını Açıkladı
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Sanayide Dev Zincir Koptu: 84 Yıllık Şirket Konkordato İstedi Sanayide Dev Zincir Koptu: 84 Yıllık Şirket Konkordato İstedi
ÇOK OKUNANLAR
Müstehcen Görüntüler Tepki Çekmişti: Böcek Ailesine İlişkin Paylaşımlara Soruşturma Böcek Ailesine İlişkin Paylaşımlara Soruşturma
Resmi Gazete’de Kritik Atamalar: Emniyet’te Zirve Değişti, Valiliklerde Kapsamlı Yenilik Emniyet’te Zirve Değişti, Valiliklerde Kapsamlı Yenilik
Muhittin Böcek'in Gelini Zuhal Böcek Gözaltına Alındı Muhittin Böcek'in Gelini Zuhal Böcek Gözaltında
Aziz Yıldırım Sessizliğini Bozdu: Başkanlığa Aday Olacak mı? Aziz Yıldırım Sessizliğini Bozdu: Başkanlığa Aday Olacak mı?
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler Hastaneye Kaldırıldı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler Hastaneye Kaldırıldı