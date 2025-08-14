Dövizde Yön Yukarı: Dolar 41 TL Sınırına Yaklaşıyor

14 Ağustos 2025 sabahında döviz kurları hafif artışla güne başladı. Dolar kuru 41 TL sınırına yaklaşırken, euro ve sterlin de yükseliş eğilimini koruyor. Trump’ın Çin’e yönelik gümrük tarifesi kararını ertelemesi, küresel piyasalarda temkinli iyimserlik yarattı.

Dövizde Yön Yukarı: Dolar 41 TL Sınırına Yaklaşıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Döviz piyasaları haftanın dördüncü işlem gününe sakin ancak hafif yukarı yönlü bir başlangıç yaptı. Dolar kuru, 41 TL psikolojik eşiğine adım adım yaklaşırken, euro ve sterlin de sınırlı artış eğilimini sürdürüyor. Küresel piyasalarda ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik yeni gümrük tarifesi kararını 90 gün ertelemesi, yatırımcı güveninde temkinli bir iyimserlik yarattı.

Dövizde Yön Yukarı: Dolar 41 TL Sınırına Yaklaşıyor - Resim : 1

DOLAR 41 LİRA SINIRINDA

14 Ağustos 2025 itibarıyla dolar/TL, haftaya yatay başlayan seyrini koruyarak sabah saatlerinde 40,70 TL bandında işlem görüyor. Dolar kuru alışta 40,7624 TL, satışta 40,7794 TL seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL kuru, 47,7985 TL alış ve 47,8782 TL satış fiyatıyla güne pozitif bölgede başladı. İngiliz sterlini ise 55,00 TL direnç seviyesini aşarak 55,4644 TL alış ve 55,5061 TL satış seviyelerinden işlem görüyor.

Dövizde Yön Yukarı: Dolar 41 TL Sınırına Yaklaşıyor - Resim : 2

14 Ağustos 2025 Güncel Döviz Kurları:

Dolar/TL: Alış 40,7405 TL – Satış 40,8005 TL
Euro/TL: Alış 47,7200 TL – Satış 47,7714 TL
Sterlin/TL: Alış 55,4430 TL – Satış 55,4549 TL

Altında Yükseliş Hızlandı, Kritik Eşiği AştıAltında Yükseliş Hızlandı, Kritik Eşiği AştıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dolar Euro
13 Ağustos’ta Burçlara Şans Kapısı Açılıyor 13 Ağustos’ta Burçlara Şans Kapısı Açılıyor
Yer Sivas: Bu Köye 15 Senedir Kimse Ayak Basmıyor! Cinli Köyde Gece Besmele Çeke Çeke Gezdi! Yer Sivas: Bu Köye 15 Senedir Kimse Ayak Basmıyor!
Altında Yükseliş Hızlandı, Kritik Eşiği Aştı Altın Kritik Eşiği Aştı
İlk Zam Teklifinde Anlaşma Çıkmamıştı: Memur-Sen'den 81 İlde Eş Zamanlı Eylem Kararı Memur-Sen'den 81 İlde Eş Zamanlı Eylem Kararı
ÇOK OKUNANLAR
Çanakkale'de Katliam Gibi Kaza... Çok Sayıda Ölü Var Çanakkale'de Katliam Gibi Kaza... Çok Sayıda Ölü Var
Meteoroloji'den 11 İl İçin Sarı Alarm! İstanbul ve İzmir de Listede: Çok Kuvvetli Vuracak Meteoroloji'den 11 İl İçin Sarı Alarm
'Mutant' Tavşan Alarmı! Bölge Sakinlerini Korku Sardı 'Mutant' Tavşan Alarmı! Bölge Sakinlerini Korku Sardı
İki İlde Ateş Çemberi! Evler Tahliye Edildi, Alevler Durdurulamıyor İki İlde Ateş Çemberi! Alevler Durdurulamıyor
Beşiktaş O İsme Kapıyı Gösterdi Beşiktaş O İsme Kapıyı Gösterdi