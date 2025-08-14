Dövizde Yön Yukarı: Dolar 41 TL Sınırına Yaklaşıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Döviz piyasaları haftanın dördüncü işlem gününe sakin ancak hafif yukarı yönlü bir başlangıç yaptı. Dolar kuru, 41 TL psikolojik eşiğine adım adım yaklaşırken, euro ve sterlin de sınırlı artış eğilimini sürdürüyor. Küresel piyasalarda ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik yeni gümrük tarifesi kararını 90 gün ertelemesi, yatırımcı güveninde temkinli bir iyimserlik yarattı.

DOLAR 41 LİRA SINIRINDA

14 Ağustos 2025 itibarıyla dolar/TL, haftaya yatay başlayan seyrini koruyarak sabah saatlerinde 40,70 TL bandında işlem görüyor. Dolar kuru alışta 40,7624 TL, satışta 40,7794 TL seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL kuru, 47,7985 TL alış ve 47,8782 TL satış fiyatıyla güne pozitif bölgede başladı. İngiliz sterlini ise 55,00 TL direnç seviyesini aşarak 55,4644 TL alış ve 55,5061 TL satış seviyelerinden işlem görüyor.

14 Ağustos 2025 Güncel Döviz Kurları:

Dolar/TL: Alış 40,7405 TL – Satış 40,8005 TL

Euro/TL: Alış 47,7200 TL – Satış 47,7714 TL

Sterlin/TL: Alış 55,4430 TL – Satış 55,4549 TL

Kaynak: Haber Merkezi