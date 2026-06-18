Dövizde Yön Değişti, Dolar Yükselirken Euro Geriledi

İstanbul serbest piyasasında dolar yeni güne 46,4450 liradan, euro ise 53,4750 liradan 'merhaba' dedi. Dolar dünkü kapanışa göre hafif bir yükseliş sergilerken, euro cephesinde ise gerileme dikkat çekti.

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Dövizde Yön Değişti, Dolar Yükselirken Euro Geriledi
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İstanbul serbest piyasada dolar 46,4450 liradan, euro 53,4750 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 46,4430 liradan alınan dolar, 46,4450 liradan satılıyor. 53,4730 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 53,4750 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 46,3170 lira, euronun satış fiyatı ise 53,8730 lira olmuştu.

Kaynak: AA

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