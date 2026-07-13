Dövizde Yeni Haftanın İlk Rakamları: Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?

İstanbul serbest piyasada yeni haftanın ilk seansında dolar 47,0030 liradan, euro ise 53,6690 liradan açılış yaparak yatay-pozitif bir seyir izliyor.

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Dövizde Yeni Haftanın İlk Rakamları: Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?
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Küresel piyasaların ve iç gündemin yakından takip ettiği döviz kurlarında serbest piyasa açılış fiyatları netleşti.

Serbest piyasada 47,0010 liradan alınan dolar, 47,0030 liradan satılıyor. 53,6660 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 53,6690 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 46,9860 lira, euronun satış fiyatı ise 53,6940 lira olmuştu.

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Kaynak: AA

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