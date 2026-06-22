Dövizde Yeni Hafta Hareketliliği! Dolar ve Euro Kaç TL'den İşlem Görüyor?

Döviz piyasaları yeni haftaya yatay bir görünümle başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 46,45 lira, euro ise 53,26 lira seviyesinden işlem görürken, kurlarda cuma gününe göre sınırlı değişim yaşandı.

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Dövizde Yeni Hafta Hareketliliği! Dolar ve Euro Kaç TL'den İşlem Görüyor?
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Yeni haftanın ilk işlem gününde döviz piyasalarında hareketlilik sürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar ve euro, geçtiğimiz haftanın kapanış seviyelerine yakın rakamlarla işlem görmeye başladı. Serbest piyasada dolar alış fiyatı 46,4540 lira olarak belirlenirken, satış fiyatı 46,4560 lira seviyesinde işlem gördü. Euro ise haftaya 53,2590 liradan alış ve 53,2610 liradan satış fiyatıyla giriş yaptı.

KURLARDA SINIRLI DEĞİŞİM

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde dolar 46,4450 liradan satılırken, euro 53,2770 lira seviyesinde bulunuyordu. Haftanın ilk gününde her iki para biriminde de sınırlı değişimler dikkat çekti. Piyasalarda yatırımcılar, küresel ekonomik gelişmeler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin mesajları yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA

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