Dövizde Sakin Açılış! Dolar Yatay Başladı, Euro Geri Çekildi

İstanbul serbest piyasada dolar ve euro güne yatay seyirle başladı. Dolar 42,71 lira seviyelerinde işlem görürken, euro 50,14 liradan satılıyor. Euroda dünkü kapanışa göre düşüş, dolarda ise sınırlı yükseliş dikkat çekiyor.

İstanbul serbest piyasada döviz yeni güne yatay bir seyirle başladı. Sabah saatlerinde dolar 42,7190 liradan işlem görürken, euro 50,1470 liradan satılıyor.

Piyasada dolar 42,7170 liradan alınırken satışta 42,7190 lirayı buluyor. Euroda ise alış fiyatı 50,1450 lira, satış fiyatı 50,1470 lira seviyesinde bulunuyor.

Önceki günle karşılaştırıldığında dolar sınırlı bir yükseliş kaydederken, euroda düşüş dikkat çekiyor. Dün doların satış fiyatı 42,7100 lira olarak gerçekleşmişti.

Euro ise önceki günü 50,3420 liradan kapatmıştı. Döviz kurlarındaki hareketlilik yakından izleniyor.

