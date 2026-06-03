Dövizde Sabah Hareketliliği: Dolar Yükselişte, Euro Geri Çekildi

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İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları, güne hareketli bir başlangıç yaptı. Dolar yeni güne primli başlarken, euro cephesinde ise sınırlı bir geri çekilme hakim.

Serbest piyasada bu sabah itibarıyla doların alış fiyatı 45,9530 lira, satış fiyatı ise 45,9550 lira olarak belirlendi. Euro ise 53,4400 liradan alınırken, 53,4420 liradan alıcı buluyor.

DÜN NE OLMUŞTU?

Döviz kurlarındaki değişim, bir önceki günün kapanış rakamlarına göre yön değiştirdi. Dün serbest piyasada doların kapanış satış fiyatı 45,9280 lira seviyesindeydi. Euro ise dünkü kapanışta 53,5080 liradan işlem görüyordu.

Bu verilere göre dolar dünkü kapanışa kıyasla hafif yükseliş gösterirken, euro değer kaybetti.

Kaynak: AA