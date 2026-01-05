Dövizde Fren! Dolar Durdu, Euro Geri Çekildi
İstanbul serbest piyasada yeni haftaya dövizde sakin bir başlangıç yapıldı. Dolar 43,04 lira seviyesinde yatay seyrini korurken, Euro cuma gününe göre gerileyerek 50,33 liradan işlem görmeye başladı.
İstanbul serbest piyasada haftanın ilk işlem gününde döviz kurlarında sınırlı hareketlilik gözlendi. Dolar haftaya 43,0410 liradan başlarken, euro 50,3310 liradan işlem gördü.
Geçtiğimiz cuma günü doların satış fiyatı 43,0380 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 50,4900 lira seviyesindeydi. Yeni haftanın ilk gününde Euro’da hafif bir gerileme dikkat çekerken, dolar kurunda yatay seyir öne çıktı.
Kaynak: AA
