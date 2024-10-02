Dövizde Dalgalanma Sürüyor: Dolar, Euro ve Altın Ne Kadar Oldu?
İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmelerin döviz kurları üzerindeki etkisi, yatırımcıların ve vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkez - AA
2 Ekim 2024 Çarşamba günü itibarıyla, dolar ve euro kurundaki son durum merakla takip ediliyor. İşte güncel döviz fiyatları...
Güncel döviz fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşıyor. 2 Ekim 2024 itibarıyla döviz kurlarında son durum şu şekilde:
Dolar/TL:
Alış: 34,2042
Satış: 34,2107
Euro/TL:
Alış: 37,8305
Satış: 37,8440
Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, özellikle ithalat, ihracat, turizm ve birçok sektör üzerinde etkili oluyor.
Dövizdeki fiyat değişiklikleri, ekonomik gelişmelere ve finansal kararlara doğrudan yansıyor. Dolar ve Euro’nun değer kazanması veya kaybetmesi, enflasyon oranları, faiz kararları ve uluslararası ticaret gibi faktörleri etkiliyor. Bu nedenle, yatırımcılar ve vatandaşlar dövizdeki gelişmeleri yakından takip etmek zorunda kalıyor.
PİYASALARA ETKİ NASIL?
Güncel döviz fiyatları, ekonomik beklentilerin şekillenmesinde kritik bir rol oynuyor. Dövizdeki hareketlilik, yatırımcıların kararlarını doğrudan etkilerken, döviz yatırımı yapanlar için anlık takip büyük avantaj sağlıyor. Özellikle dolar ve Euro’daki dalgalanmalar, hem yerel hem de uluslararası piyasalardaki birçok alanda belirleyici olabiliyor.
Ekonomiyi yakından takip edenler için döviz kurlarındaki son durum böyle şekillenirken, piyasaların nabzı dikkatle izlenmeye devam ediyor.
DÖVİZ KURLARINI TAKİP ETMEK NEDEN ÖNEMLİ?
Döviz kurlarını anlık takip etmek, yatırım kararları açısından oldukça önemlidir. Özellikle ithalat ve ihracat yapan firmalar, dövizdeki değişimlere göre stratejilerini belirlerken, bireysel yatırımcılar da döviz yatırımlarını bu doğrultuda planlamaktadır.
ALTINDA SON DURUM
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 3 milyon 55 bin liraya çıkarak önemli bir artış kaydetti. Altın piyasasında gün içerisinde en düşük 2 milyon 900 bin lirayı, en yüksek ise 3 milyon 65 bin lirayı gören standart altın, kapanışta yüzde 0,4 artışla 3 milyon 55 bin liradan işlem gördü. Bir önceki gün bu rakam 3 milyon 43 bin lira olarak kaydedilmişti.
ALTIN VE METALDE SON VERİLER
Altın piyasasında gün boyu 1 milyar 974 milyon 507 bin 490,43 lira işlem hacmi ile toplamda 666,65 kilogram altın işlem gördü. Tüm metal işlemlerinde ise hacim 2 milyar 43 milyon 568 bin 351,67 liraya ulaştı.
ALTIN BORSASINDA LİDERLER
Bugün altın borsasında en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar arasında Uğuras Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Garanti BBVA, Zirve Değerli Madenler ve Rona Döviz ve Kıymetli Madenler ilk sıralarda yer aldı.
Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, piyasadaki hareketlilik dikkat çekmeye devam ediyor.