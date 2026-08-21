Dövizde Cuma Hareketliliği: Dolar 48 Lira Eşiğini Geçerek Güne Başladı
İstanbul serbest piyasada dolar haftanın son işlem gününe 48,0630 liradan, euro ise 56,2720 liradan başlayarak yukarı yönlü hareketini sürdürdü.
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Küresel piyasalardaki hareketlilik ve iç piyasadaki talep dengesiyle birlikte döviz kurları yeni güne yükselişle 'merhaba' dedi. İstanbul serbest piyasasında sabah seansının açılışıyla birlikte döviz kurlarında dünkü kapanış değerlerine göre artış kaydedildi.
DOLAR VE EURODA SON DURUM
Serbest piyasada güne başlayan fiyat ekranlarında dolar ve euronun anlık dengesi şu şekilde şekillendi:
- Dolar: 48,0610 liradan alınırken, 48,0630 liradan satılıyor.
- Euro: 56,2700 liradan işlem görerek alıcı bulurken, satış fiyatı 56,2720 lira oldu.
DÜNKÜ KAPANIŞA GÖRE YÜKSELİŞ VAR
Piyasada dün doların satış fiyatı 47,9550 lira, euronun satış fiyatı ise 56,1350 lira olarak kayıtlara geçmişti. Yeni günün ilk işlemlerinde döviz kurlarının dünkü kapanış seviyelerinin üzerine çıktığı gözlendi.
Kaynak: AA
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