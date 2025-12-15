Dövizde Ateş Sönmüyor! Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Altın ve döviz piyasalarındaki dalgalanma hız kesmeden sürüyor. İç ve dış gelişmelerin etkisiyle dolar ve Euro’daki hareketlilik yeni günde de devam ederken, yatırımcılar ile vatandaşlar güncel kur seviyelerini yakından izliyor.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altın ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar vatandaşların gündeminde yer almayı sürdürüyor. Döviz cephesindeki hareketlilik bugün de devam ediyor.
Yatırımcılar, iş dünyası temsilcileri ve bireysel tasarruf sahipleri, dolar ve Euro’daki güncel seyri yakından izliyor. Yeni güne girilirken dolar/TL 42,6886 alış ve 42,7108 satış seviyelerinden işlem görürken, Euro/TL ise 50,1489 lira bandında bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: