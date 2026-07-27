Döviz Piyasasında Yeni Hafta Mesaisi: Dolar ve Euro Yükselişle Açıldı

İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları yeni haftanın ilk gününe yükselişle 'merhaba' dedi. Cuma günü kapanışına kıyasla euro bandındaki yukarı yönlü ivme öne çıkıyor.

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Döviz Piyasasında Yeni Hafta Mesaisi: Dolar ve Euro Yükselişle Açıldı
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İstanbul serbest piyasası, yeni haftanın ilk işlem gününe döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketlilikle başladı. Geçtiğimiz haftaya göre pazartesi sabahı ilk seans verilerine göre hem dolar hem de euro fiyatlarında artış kaydedildi.

İŞTE İLK RAKAMLAR

Serbest piyasada 47,3600 liradan alınan dolar, 47,3620 liradan satılıyor. 54,0660 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 54,0680 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 47,3450 lira, euronun satış fiyatı ise 53,8600 lira olmuştu.

Kaynak: AA

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