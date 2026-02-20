Döviz Piyasasında Tansiyon Yüksek: Dolar Kaç TL Oldu, Euro Ne Kadar? İşte 20 Şubat Cuma Güncel Döviz Kurları
Döviz piyasasında hareketlilik sürüyor. Dolar ve euro yeni güne yükseliş eğilimiyle başlarken, kurlardaki dalgalanma yatırımcıların ve piyasaların odağında kalmaya devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 43,8430 liradan, euro 51,5820 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 43,8410 liradan alınan dolar, 43,8430 liradan satılıyor.
51,5800 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,5820 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,7700, euronun satış fiyatı ise 51,6060 lira olmuştu.
