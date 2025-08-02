Döviz Piyasasında Kritik Dönemeç! Dolar ve Euro Ne Kadar Oldu?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Döviz piyasaları, ABD’den gelen tarım dışı istihdam verilerinin etkisiyle yön arayışını sürdürüyor. Açıklanan son verilere göre, istihdam artışı beklentilerin altında kalırken işsizlik oranında yükseliş görüldü. Bu gelişmelerin ardından döviz kurlarında dalgalanmalar yaşandı.

DÖVİZDE SON RAKAMLAR

Yatırımcılar ve dövizle ilgilenen vatandaşlar, 2 Ağustos 2025 itibarıyla kurlardaki güncel durumu yakından takip ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 40,70 TL seviyesinden işlem görürken, euro ise 47,22 TL’den alıcı buluyor.

STERLİN DE YÜKSELİŞTE

Sterlin fiyatlarında da yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Küresel ekonomik verilerin etkisiyle birlikte döviz piyasasındaki değişkenlik sürerken, yatırımcılar gelişmeleri yakından izliyor. İşte 2 Ağustos 2025 güncel döviz kurları...

2 AĞUSTOS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış 40,5925

Satış 40,7015

2 AĞUSTOS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 47,1002

Satış 47,2204

2 AĞUSTOS 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 53,9620

Satış 54,1118

Kaynak: Haber Merkezi