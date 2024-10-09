Döviz Piyasasında Deprem! Bir Anda Düştü

DÖVİZ PİYASASINDA SÜRPRİZ GELİŞMELER

İngiliz Sterlini, yılın başından itibaren Dolar karşısında yükseliş trendindeydi fakat son dönemde döviz kurlarında beklenmedik bir hareket görüldü. İngiliz parası, Dolar karşısında yüzde 2 oranında sert bir düşüş kaydetti. Bu düşüşün ardında, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz politikalarıyla ilgili yaptığı açıklamalar yer alıyor.

Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, faiz oranlarını düşürme konusunda “biraz daha agresif” olabileceklerini belirtti. Bu açıklama, Sterlin üzerinde olumsuz bir etki yaratarak değer kaybına neden oldu.