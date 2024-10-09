Döviz Piyasasında Deprem! Bir Anda Düştü
Dolarda yatay seyir devam ederken döviz kurlarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bir anda yüzde 2'lik düşüş oldu. Peki, güncel döviz kurları ne kadar?
Kaynak: Haber Merkezi
Yılbaşından bu yana Türk Lirası karşısında en fazla değer kazanan para birimi İngiliz Sterlini oldu. Sterlin, Türk Lirası karşısında yaklaşık yüzde 20 değer kazanırken, Euro yüzde 15,80 ve Dolar yüzde 15,55 oranında değer artışı gösterdi. Ancak son günlerde İngiliz Sterlini'nde dikkat çeken bir düşüş yaşandı.
DÖVİZ PİYASASINDA SÜRPRİZ GELİŞMELER
İngiliz Sterlini, yılın başından itibaren Dolar karşısında yükseliş trendindeydi fakat son dönemde döviz kurlarında beklenmedik bir hareket görüldü. İngiliz parası, Dolar karşısında yüzde 2 oranında sert bir düşüş kaydetti. Bu düşüşün ardında, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz politikalarıyla ilgili yaptığı açıklamalar yer alıyor.
Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, faiz oranlarını düşürme konusunda “biraz daha agresif” olabileceklerini belirtti. Bu açıklama, Sterlin üzerinde olumsuz bir etki yaratarak değer kaybına neden oldu.
GÜNCEL DÖVİZ KURU
Güncel döviz kuru serbest piyasa fiyatları şöyle;
Dolar - 34,26 TL alış fiyatı, 34,27 TL satış fiyatı
Euro - 37,61 alış fiyatı, 37,65 satış fiyatı
Sterlin - 44,75 alış fiyatı, 44,98 satış fiyatı