Döviz Piyasasında 'Barış' Tansiyonu: Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Döviz piyasaları, Orta Doğu’daki diplomatik yakınlaşma ve petrol fiyatlarındaki sert düşüşün gölgesinde hareketli bir sabaha uyandı. Dolar ve euro, küresel risk iştahındaki artışa paralel olarak yurt içinde yukarı yönlü bir seyir izliyor.

DOLAR/TL’DE 45,24 SINIRI

Dün yatay bir izleyerek günü 45,2130 seviyesinden kapatan dolar/TL, sabah saatleri itibarıyla talebin etkisiyle 45,2410 seviyesine tırmandı.

Dolar endeksinin (DXY) 98 bandında stabilize olması, kur üzerindeki küresel baskıyı sınırlı tutsa da iç piyasadaki hafif yukarı yönlü eğilim dikkat çekiyor.

EURO VE STERLİNDE DURUM NE?

Avrupa para birimleri ise güne dolara oranla daha hızlı bir başlangıç yaptı. Güne yüzde 0,3 değer kazancıyla başlayan euro, 53,2690 TL seviyelerinden alıcı buluyor. İngiliz Sterlini yüzde 0,2 primle 61,6430 TL seviyesine yükseldi.

PETROLÜN DÜŞÜŞÜ KURLARI NASIL ETKİLİYOR?

Orta Doğu’da kalıcı barışın sağlanabileceğine yönelik umutlar, petrol fiyatlarını yüzde 7,8 oranında aşağı çekerek Brent petrolü 100 doların altına indirdi. Enerji maliyetlerindeki bu gerileme, gelişmekte olan piyasalar için enflasyonist baskının azalması anlamına geliyor.

TEKNİK BAKIŞ VE BEKLENTİLER

Analistler, 45,20 seviyesinin dolar/TL için kritik bir destek eşiği olduğunu belirtirken, yukarı yönlü hareketlerde 45,35 direncinin izleneceğini vurguluyor. Bugün piyasaların odağında, TCMB’nin haftalık para istatistikleri ile ABD’den gelecek olan işsizlik maaşı başvuruları verileri yer alacak.

Kaynak: AA