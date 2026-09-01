Piyasaların Gözü Dövizde! Dolar ve Euroda Son Durum Belli Oldu

Yeni ayın ilk işlem gününde dolar/TL 48 liranın üzerinde, euro/TL ise 56 lira seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL saat 07.17 itibarıyla 48,2791 liradan işlem görürken euro/TL 56,0372 lira seviyesinde bulunuyor.

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Piyasaların Gözü Dövizde! Dolar ve Euroda Son Durum Belli Oldu
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Dolar ve euroda 1 Eylül 2026 Salı günü yaşanan hareketlilik yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni ayın ilk işlem gününde dolar/TL 48 liranın üzerinde, euro/TL ise 56 lira seviyesinde işlem görüyor.

DOLAR 48 LİRANIN ÜZERİNDE SEYRİNİ SÜRDÜRÜYOR

Dolar/TL, saat 07.17 itibarıyla 48,2791 lira seviyesinde işlem gördü. Güncel piyasa ekranında kur 48,278 lira seviyesinde yer alırken, günlük değişim yüzde 0,04 olarak kaydedildi.

Piyasaların Gözü Dövizde! Dolar ve Euroda Son Durum Belli Oldu - Resim : 1

EURODA SON DURUM

Euro/TL, aynı saat itibarıyla 56,0372 lira seviyesinden işlem gördü. Piyasa ekranında euro/TL 56,056 lira seviyesinde bulunurken, kurdaki günlük değişim yüzde 0,09 düşüş olarak gerçekleşti.

Kaynak: Haber Merkezi

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