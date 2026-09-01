Piyasaların Gözü Dövizde! Dolar ve Euroda Son Durum Belli Oldu

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Dolar ve euroda 1 Eylül 2026 Salı günü yaşanan hareketlilik yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni ayın ilk işlem gününde dolar/TL 48 liranın üzerinde, euro/TL ise 56 lira seviyesinde işlem görüyor.

DOLAR 48 LİRANIN ÜZERİNDE SEYRİNİ SÜRDÜRÜYOR

Dolar/TL, saat 07.17 itibarıyla 48,2791 lira seviyesinde işlem gördü. Güncel piyasa ekranında kur 48,278 lira seviyesinde yer alırken, günlük değişim yüzde 0,04 olarak kaydedildi.

EURODA SON DURUM

Euro/TL, aynı saat itibarıyla 56,0372 lira seviyesinden işlem gördü. Piyasa ekranında euro/TL 56,056 lira seviyesinde bulunurken, kurdaki günlük değişim yüzde 0,09 düşüş olarak gerçekleşti.

Kaynak: Haber Merkezi