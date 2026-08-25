Döviz Kurlarında Hareketlilik Sürüyor! Dolar ve Euroda Son Durum

ABD Hazinesi'nin uzun vadeli tahvil geri alımlarını artıracağı açıklaması, faizlerde gerileme ve dolarda değer kaybına yol açtı. Dolar endeksindeki düşüş emtia fiyatlarını desteklerken, saat 09.00 itibarıyla dolar/TL 48,0760, euro/TL ise 56,1801 seviyesinde seyrediyor.

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Döviz Kurlarında Hareketlilik Sürüyor! Dolar ve Euroda Son Durum
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ABD Hazinesi'nin 10-30 yıl vadeli tahvillerde likiditeyi desteklemek amacıyla tahvil geri alım limitini işlem başına 2 milyar dolardan en az 4 milyar dolara yükselteceğini açıklaması, uzun vadeli faizlerde geçici düşüşe ve doların değer kaybetmesine neden oldu.

Dolar endeksi geçen haftayı yüzde 0,8 düşüşle 98,8 seviyesinde tamamladı. Doların gerilemesi, dolar cinsinden fiyatlanan emtia fiyatlarını destekledi.

Döviz Kurlarında Hareketlilik Sürüyor! Dolar ve Euroda Son Durum - Resim : 1

PİYASALARDA SON DURUM

Saat 09.00 itibarıyla dolar/TL 48,0760 seviyesinde, euro/TL ise 56,1801 seviyesinde seyrediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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