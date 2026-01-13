Döviz Kurları Uçuşta! Dolar ve Euro Yine Zirvede
İstanbul serbest piyasasında dolar güne 43,1580 liradan, Euro ise 50,3720 liradan başladı. Düne göre dolarda sınırlı yükseliş görülürken, Euro’da hafif gerileme dikkat çekti.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
İstanbul serbest piyasasında dolar güne 43,1580 liradan, Euro ise 50,3720 liradan başladı.
Piyasada dolar 43,1560 liradan alınıp 43,1580 liradan satılırken, Euro’nun alış fiyatı 50,3700 lira, satış fiyatı ise 50,3720 lira olarak belirlendi.
Dün ise dolar 43,1270 liradan, Euro da 50,4610 liradan satılıyordu.
Kaynak: AA