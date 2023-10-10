Döviz hesabı olanlar şaşkın: Bu sınırın üzerinde doları olanlar için bankalardan yeni uygulama

Ekonomist Murat Murathanoğlu'nun iddiasına göre; İlk aşamada 1 milyon lira ve üzerindeki mevduatlar için hayata geçirilen uygulamaya göre bankalar, dövizden dönüşümlü KKM'ler için yüzde 50'nin üzerinde mevduat faizi veriyor. Bu oran, Türkiye'de dalgalı kur rejiminin hayata geçtiği 2002 yılından günümüze kadar sunulan en yüksek mevduat faizi oranı olarak rekor kırarken, yatırımcıların ilerleyen haftalarda uygulamaya yönelerek KKM'den çıkışları hızlandıracağı tahmin edilmekte.