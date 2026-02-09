Döviz Haftaya Sakin Başladı, İşte Dolar ve Euroda Son Rakamlar...
İstanbul serbest piyasasında haftaya döviz kurları sakin başladı. Dolar 43,61 liradan işlem görürken Euro 51,64 lira seviyesinde yer aldı.
İstanbul serbest piyasasında haftanın ilk gününde döviz kurları yatay bir seyir izledi. Dolar 43,6120 liradan işlem görürken, Euro 51,6470 liradan güne başladı.
Piyasada dolar 43,6100 liradan alınırken 43,6120 liradan satılıyor. Euro’nun alış fiyatı 51,6450 lira, satış fiyatı ise 51,6470 lira seviyesinde.
Geçtiğimiz cuma günü dolar 43,6140 liradan, Euro ise 51,5500 liradan satılmıştı.
Kaynak: AA
