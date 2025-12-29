Döviz Haftaya Hareketli Başladı! Dolar Tırmanışta

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul serbest piyasasında haftanın ilk gününde döviz kurları yükselişle açıldı. Dolar 42,9320 liradan işlem görürken, Euro 50,5250 liradan satılıyor.

Piyasada doların alış fiyatı 42,9300 lira, satış fiyatı ise 42,9320 lira olarak kaydedildi. Euro ise 50,5230 liradan alınırken, 50,5250 liradan alıcı buluyor.

Geçtiğimiz cuma günü dolar 42,8810 liradan, Euro ise 50,6700 liradan satılmıştı.

Kaynak: AA