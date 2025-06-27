Dondurulup Kullanılıyor Ama Tehlike Saçıyor: Bu Küplerden Uzak Durun
Parlak renkleriyle dikkat çeken bu yeniden kullanılabilir buz küpleri, küçük çocuklar için boğulma riski taşıyor. Hollanda merkezli firma uyardı, evde bulundurmayın, acilen geri iade edin.
Hollanda merkezli D&D International B.V., evlerde sıkça tercih edilen bir ürüne yönelik kritik bir uyarı yayımladı. Şirket, 6’lı paket halinde satılan ve defalarca kullanılabilen plastik buz küplerinin özellikle çocuklar için ciddi bir tehlike oluşturduğunu duyurdu.
OYUNCAK GİBİ GÖRÜNÜYOR, HAYATİ RİSK TAŞIYOR
Canlı renkleri ve parlak plastik yapısıyla dikkat çeken bu buz küpleri, küçük çocuklar tarafından yiyecek ya da oyuncak zannedilerek ağızlarına alınabiliyor. Bu durum ise boğulma gibi hayati risklere yol açabiliyor.
Yetkililer, özellikle evde küçük çocuk bulunan aileleri bu konuda uyararak, ürünün kesinlikle çocukların ulaşamayacağı alanlarda bulundurulması ya da tamamen evden uzaklaştırılması gerektiğini belirtti.
GERİ ÇEKİLEN ÜRÜNE AİT DETAYLAR
Ürün adı: Yeniden kullanılabilir buz küpleri (6’lı kutu)
Barkod numarası: 5410091776831
Parti numarası: IO2403351 (Ambalajın yan tarafında belirtilmiştir)
Satış dönemi: 23 Haziran – 6 Temmuz 2025
Satış noktası: Kruidvat mağazaları
Kaynak: Haber Merkezi