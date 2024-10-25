Dolar/TL'de Yeni Zirve! Son 3 Ayın En Yüksek Seviyesi
Dolar, haftanın son işlem gününe zirvede başladı. Dün günü 34,29 TL'den kapatan dolar, bugün 34,30 lira seviyesinden işlem görüyor.
Dolar/TL kuru dün akşam saatlerinde başladığı çıkışını günün ilk saatlerinde de sürdürdü. Dolar haftanın son işlem gününü son 3 ayın en yüksek seviyesinden açtı.
ABD seçimleri ve faiz oranlarına ilişkin gelişmelerle ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesini gören dolar dün günü 34,29 TL'den kapatmıştı.
DOLAR, EURO VE STERLİN BUGÜN NE KADAR OLDU?
Serbest piyasada dolar güne alış 34,28, satış 34,30 lira seviyesinde işlem görüyor. Serbest piyasada euro kuru alış 37,00 TL ve satış 37,04 TL seviyesinde. Sterlin fiyatı ise alış 44.47 TL, satış 44,54 TL'de fiyatlandı.
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