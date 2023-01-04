Dolar/TL'de son durum

Dün en düşük 18,6744 ve en yüksek 18,7528 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,7193'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 18,7380'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 19,8460'tan, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kazancıyla 22,5410'dan satılıyor.

Dün yüzde 1'e yakın yükselişle 104,5 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 104,3'ten işlem görüyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,0590 seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, küresel piyasaların resesyon ve enflasyon ikilemi arasında yön bulmakta zorlandığını kaydederek, bugün gözlerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarına çevrildiğini söyledi.

Tutanaklardaki olası ipuçlarının para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasına yardımcı olabileceğini belirten analistler, nihai faiz oranına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

FAİZ İHTİMALİ

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in yüzde 70 ihtimalle şubatta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artırım ihtimali de yüzde 30 olasılıkla güçlü kalmaya devam ediyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi ve Almanya'da hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının yanı sıra ISM imalat sanayi PMI ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 104,5'in direnç, 103'ün destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA