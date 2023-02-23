Dolar/TL'de korkutan tahmin: Sonunda alev alacak!

"DOLAR SENARYOLARI UÇUŞMAYA DEVAM EDİYOR"

"Yüksek enflasyon ve doların değerlenmesi yeniden spekülasyonların gündemine oturmuş durumda" diyen Oğuz, " Neden sık sık böyle gündemlerle uğraşıyoruz? Paranın rotasını elimizle tutmaya çalışıyoruz da ondan. Yıllık enflasyon yüzde 57,68. Dolar 18,87 TL. Enflasyon kadar bir artış bile doları 29 liraya taşıyor. Enflasyon ocak ayında yüzde 6,65 oranında artış gösterdi. Ekim ayında aylık artış yüzde 3,54, kasım ayına yüzde 2,88 ve aralıkta yüzde 1,18 olan enflasyonun, ocak ayında aylık bazda yüzde 6,65'e çıkması, üstelik kur yerinden kıpırdamazken gerçekleşmesi, yeniden gözleri bu alana çevirdi. Üstelik bir de deprem var. Dolar hareketsiz kaldıkça dolar senaryoları da uçuşmaya devam ediyor. Net hata noksan kalemi ile ilerlemek nereye kadar?" diye belirtti.