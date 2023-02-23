Dolar/TL'de korkutan tahmin: Sonunda alev alacak!
Ekonomim yazarı Şeref Oğuz, dolar/TL kuruna ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. "Dolar senaryoları yeniden gündemde" diyen Oğuz, "Daldan dala konan kelebek, sonunda aleve varır. Başını kuma gömerek ilerleyemiyorsun" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrası, doların hareketsiz kalması gündemin merkezine oturmuş durumda.
Ekonomik kriz ve deprem sonrası dolarda olası tahminleri 'Nedir bu dolar senaryoları?' başlıklı yazısında sıralayan Ekonomim yazarı Şeref Oğuz, "Dolar kuru kıpırdamaksızın hareketsiz yatarken 'fırtına öncesi sessizlik' yorumları türedi. Biraz başını kaldırdığında; 'tak' diye kafasına vuruluyor. Ancak unutulmamalı ki daldan dala konan kelebek, sonunda aleve varır. Başını kuma gömerek ilerleyemiyorsun" dedi.
OĞUZ, DOLARDA OLASI TAHMİNLERİ SIRALADI
Birleşik Krallık merkezli yatırım bankacılık kuruluşu Standard Chartered'ın Türkiye'de dolar kuru üzerindeki tahminin paylaşan Oğuz, "Türkiye'de seçimin sonucunda dolar/TL’yi; ortodoks politikalardan dönüş yaşanması halinde 20 TL öngördü. Türk Lirası, mevcut politikaların devamı halinde ise 36 TL seviyesine çıkabileceğini öngörmüşler. Kurumun yılsonu için tahmini ise bu iki tahminin orta noktası olan 28 TL seviyesinde" ifadelerini kullandı.
"DOLAR SENARYOLARI UÇUŞMAYA DEVAM EDİYOR"
"Yüksek enflasyon ve doların değerlenmesi yeniden spekülasyonların gündemine oturmuş durumda" diyen Oğuz, " Neden sık sık böyle gündemlerle uğraşıyoruz? Paranın rotasını elimizle tutmaya çalışıyoruz da ondan. Yıllık enflasyon yüzde 57,68. Dolar 18,87 TL. Enflasyon kadar bir artış bile doları 29 liraya taşıyor. Enflasyon ocak ayında yüzde 6,65 oranında artış gösterdi. Ekim ayında aylık artış yüzde 3,54, kasım ayına yüzde 2,88 ve aralıkta yüzde 1,18 olan enflasyonun, ocak ayında aylık bazda yüzde 6,65'e çıkması, üstelik kur yerinden kıpırdamazken gerçekleşmesi, yeniden gözleri bu alana çevirdi. Üstelik bir de deprem var. Dolar hareketsiz kaldıkça dolar senaryoları da uçuşmaya devam ediyor. Net hata noksan kalemi ile ilerlemek nereye kadar?" diye belirtti.