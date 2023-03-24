Dolar/TL'de karışık seyir: Belirsizlik sürüyor!

GERÇEK GÜNDEM

ABD'de başlayan bankacılık krizi şimdilik yatışmış görünse de, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamaları sonrası yatırımcılar temkinli olmayı sürdürüyor.

Çarşamba günü tüm banka mevduatları için bir çalışmaları olmadığını belirten Janet Yellen, dün ABD Temsilciler Meclisi'nde yaptığı açıklamalarda gerekirse ek önlemler alabileceklerini ekleyerek risk algısını yumuşatmaya çalıştı.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Söz konusu endişeler sonrası dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 19,0640'tan işlem görüyor.

Dün, en düşük 18.9446, en yüksek 19,0890'ı gören dolar/TL, günü 19,0323'ten tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİ DENGELENDİ

Dün yüzde 0,3 artışla günü 102,7 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda 102,6'da dengelenirken, avro/dolar paritesi de yatay seyirle 1,0830 seviyelerinden alıcı buluyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ GÜÇLENDİ

Öte yandan Fed'in gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizlikler de piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda faiz indirimi beklentileri güçlenmeye devam ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem