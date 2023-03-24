Dolar/TL'de karışık seyir: Belirsizlik sürüyor!

Bankacılık sektörüne ilişkin endişeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizlikler dolar/TL'de fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Son Güncelleme:
Dolar/TL'de karışık seyir: Belirsizlik sürüyor!

GERÇEK GÜNDEM

ABD'de başlayan bankacılık krizi şimdilik yatışmış görünse de, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamaları sonrası yatırımcılar temkinli olmayı sürdürüyor.

Çarşamba günü tüm banka mevduatları için bir çalışmaları olmadığını belirten Janet Yellen, dün ABD Temsilciler Meclisi'nde yaptığı açıklamalarda gerekirse ek önlemler alabileceklerini ekleyerek risk algısını yumuşatmaya çalıştı.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Söz konusu endişeler sonrası dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 19,0640'tan işlem görüyor.

Dün, en düşük 18.9446, en yüksek 19,0890'ı gören dolar/TL, günü 19,0323'ten tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİ DENGELENDİ

Dün yüzde 0,3 artışla günü 102,7 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda 102,6'da dengelenirken, avro/dolar paritesi de yatay seyirle 1,0830 seviyelerinden alıcı buluyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ GÜÇLENDİ

Öte yandan Fed'in gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizlikler de piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda faiz indirimi beklentileri güçlenmeye devam ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
ABD FED dolar
Son Güncelleme:
Kanal D'den kafa karıştıran karar. Final yapan dizi geri dönüyor Kanal D'den kafa karıştıran karar. Final yapan dizi geri dönüyor
AKP'li Akbaşoğlu'ndan; emekli maaşı, geçici ve taşeron işçi açıklaması: Tarih verdi! AKP'den; emekli maaşı, geçici ve taşeron işçi açıklaması: Tarih verdi!
FOX eleştirileri dikkate almadı. Apar topar ekrandan aldı FOX eleştirileri dikkate almadı. Apar topar ekrandan aldı
Reuters, AKP'li isimlerle konuştu: 'Şimşek'in yanıtı Erdoğan'ın işini zorlaştırdı' Reuters, AKP'li isimlerle konuştu: 'Şimşek'in yanıtı Erdoğan'ın işini zorlaştırdı'
ÇOK OKUNANLAR
Son ankette büyük sürpriz: Cumhur'a katılmayan Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı şaşırttı! Son ankette büyük sürpriz: Cumhur'a katılmayan Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı şaşırttı!
Son anketten Erdoğan'a kötü haber: 'Ortak' baraj altı kalıyor, iktidar AKP için hayal oluyor! Son anketten Erdoğan'a kötü haber: 'Ortak' baraj altı kalıyor, iktidar AKP için hayal oluyor!
7 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Yeni bir fay hattı eklendi' 7 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Yeni bir fay hattı eklendi'
Kara Rapor 2022: Türkiye'de en kirli havayı soluyan 5 il belli oldu Türkiye'de en kirli havayı soluyan 5 il belli oldu
Seçim öncesi asgari ücrete zam gelebilir: İşte kulislerde konuşulan rakam! Seçim öncesi asgari ücrete zam gelebilir: İşte kulislerde konuşulan rakam!