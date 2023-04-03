Dolar/TL'de enflasyon ve Fed etkisi: Yükseliş sürüyor!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam edeceğine yönelik beklentiler ve yurt içi piyasalarda artan enflasyon baskısı dolar/TL'nin yükselmesine neden oldu.

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Dolar/TL'de enflasyon ve Fed etkisi: Yükseliş sürüyor!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay yüzde 59 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken para piyasalarındaki fiyatlamalar bankanın faiz kararına odaklandı.

Öte yandan yurt içi piyasalarda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Mart ayı enflasyon verilerine göre, enflasyon aylık bazda yüzde 2,29 artarken, yıllık bazda yüzde 50,51 oldu.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Bu gelişmeler sonrası dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,14 üzerinde 19,1980'den işlem görüyor.

Cuma günü yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 19,1780'den tamamlamıştı.

ENFLASYON BASKISI

Öte yandan küresel piyasalarda artan petrol fiyatları, enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceğine yönelik endişeler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya başladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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