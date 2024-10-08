Dolar/TL ve Euro Kaç TL? İşte 8 Ekim Güncel Döviz Kurları
Dolar ve euro fiyatlarındaki güncel değişimlere göre döviz yatırımı yapmayı düşünenler, piyasa hareketlerini yakından takip ediyor. Bu kapsamda 1 dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar? sorularına yanıt arayanlar için günün ilk rakamları belli oldu. İşte detaylar...
Serbest piyasalarda döviz hareketliliği devam ediyor. Bugün itibarıyla dolar, 34,2770 liradan alıcı bulurken, satış fiyatı 34,2790 lira olarak kaydedildi. Euro ise serbest piyasada 37,6760 liradan alınıp, 37,6780 liradan satılıyor.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 34,2570 lira, euronun satış fiyatı ise 37,6400 lira olmuştu.
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