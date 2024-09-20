Doların Yeni Rotası Netleşti

Ekonomist Barış Soydan ise bu açıklamayı şöyle yorumladı:

"2025 yılının başında faiz indirimlerine başlanacağını öngörüyoruz. Bu durumda dolar yükselecek ancak enflasyona göre daha yavaş bir artış gösterecek. Türk Lirası, reel anlamda değer kazanacak. Eğer enflasyon aylık yüzde 1,5 seviyelerinde düşüş gösterirse, önümüzdeki aylarda dolardaki artış oranı bunun altında kalabilir. Yani doların aylık yükselişleri yüzde 1,5 civarında olacak."