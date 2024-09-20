Doların Yeni Rotası Netleşti
Yatırımını dolar üzerinden yapan milyonlarca yatırımcıyı ilgilendiriyor. Dolar kurunun yeni rotası belli oldu. İşte bütün ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası, faiz oranlarını bir kez daha sabit tuttu, ancak karar metninde doları etkileyebilecek sürpriz bir açıklama yapıldı. Peki, 20 Eylül 2024 itibarıyla dolar günü nasıl karşıladı? Euro, İngiliz Sterlini ve İsviçre Frangı kaç liradan işlem görüyor?
Dolar haftayı kritik seviyenin üzerinde kapatmaya hazırlanıyor. Kapalıçarşı’da dolar 34,14 TL, Euro 38,09 TL, İngiliz Sterlini 45,33 TL ve İsviçre Frangı 40,27 TL satış fiyatı ile güne başladı. Piyasalar, Merkez Bankası’nın açıklamalarını yakından takip ediyor.
Merkez Bankası, uzun bir aradan sonra faiz indirimi sinyali verdi. Banka, "Enflasyonda bir bozulma olursa para politikası araçları etkili bir şekilde kullanılacaktır. Türk Lirası reel olarak değer kazanacaktır." ifadelerini kullandı.
Ekonomist Barış Soydan ise bu açıklamayı şöyle yorumladı:
"2025 yılının başında faiz indirimlerine başlanacağını öngörüyoruz. Bu durumda dolar yükselecek ancak enflasyona göre daha yavaş bir artış gösterecek. Türk Lirası, reel anlamda değer kazanacak. Eğer enflasyon aylık yüzde 1,5 seviyelerinde düşüş gösterirse, önümüzdeki aylarda dolardaki artış oranı bunun altında kalabilir. Yani doların aylık yükselişleri yüzde 1,5 civarında olacak."