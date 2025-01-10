Doların Gözü ABD Verisinde! Kritik Seviyeleri Tek Tek Açıkladılar (10 Ocak 2025 Cuma güncel döviz kurları)

ABD’de açıklanacak kritik istihdam verileri öncesinde dolar – euro fiyatları yatırımcıların odak noktasında kalmaya devam ediyor. Dolar, euro fiyatları bugün kaç TL, ne kadar? Güncel dolar fiyatları ne? Sorularına yanıt aranırken ekonomistler kritik seviyeleri tek tek açıkladı. İşte detaylar…

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Doların Gözü ABD Verisinde! Kritik Seviyeleri Tek Tek Açıkladılar (10 Ocak 2025 Cuma güncel döviz kurları)

"1 Dolar kaç TL?" ve "Euro kaç TL?" gibi sorular döviz yatırımcılarının gündeminde kalmaya devam ediyor. İşte 10 Ocak 2025 Cuma günü Dolar ve Euro fiyatları...

DOLARDA TÜM DİKKATLER ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNDE

Trump’ın uluslararası ticaret ortaklarına yeni tarifeler uygulamayı planladığına dair haberler, küresel ticaret savaşına ilişkin endişeleri artırırken bu durum, dolara olan talebin güçlenmesine de neden oluyor. Bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin piyasalarda hareketlilik yaratması bekleniyor. Ekonomistler dolar endeksinin 107-107,5 seviyesinin üzerinde kalması durumunda 110 seviyesine doğru yükselmesinin olası olduğunu dile getiriyor.

Doların Gözü ABD Verisinde! Kritik Seviyeleri Tek Tek Açıkladılar (10 Ocak 2025 Cuma güncel döviz kurları) - Resim : 1

TL FAİZLERİ AVANTAJ SAĞLIYOR

Yapı Kredi ekonomistleri dolar hakkında yaptığı değerlendirmesinde, "Genel olarak TL faiz oranlarının yüksekliği, Türk lirasına destek sağlamaya devam ediyor. Ancak faiz indirimi döngüsünün başlaması, ilerleyen dönemde TL üzerindeki baskıyı artırabilir. Kurda şu an 35,37 seviyesinde işlem gören TL için aşağıda 35,00 ve 34,50, yukarıda ise 35,50 ve 36,00 seviyeleri kritik eşikler olarak takip ediliyor" ifadelerini kullandı.

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM (10 OCAK 2025 CUMA)

Bu sabah serbest piyasada dolar/TL kuru 35.37 TL'den değerleniyor. Aynı dakikalarda euro/TL ise 36,41 TL seviyelerinden ekranlara yansıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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