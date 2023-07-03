Doların göreceği rakamı açıkladı: Bayram, yerini mateme bırakacak

Finans uzmanı Murat Özsoy, bayram sonrasındaki haftada dolar/TL kurundaki kademeli yükselişin devam edeceğini tahmin ettiğini açıkladı.

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Doların göreceği rakamı açıkladı: Bayram, yerini mateme bırakacak - Resim: 1

Finans uzmanı Murat Özsoy, “Ekonomi yönetiminden bir hamle gelmediği müddetçe” dolardaki yükselişin süreceğini söyledi.

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Doların göreceği rakamı açıkladı: Bayram, yerini mateme bırakacak - Resim: 2

Milli Gazete’de yer alan habere göre, Para Politikası Kurulu’nun toplantısının önemli olduğunu belirten Özsoy, yıl sonu dolar tahminini için “30 TL seviyesi yıl sonu gelmeden ulaşılabilir nitelikte” açıklamasını yaptı.

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Doların göreceği rakamı açıkladı: Bayram, yerini mateme bırakacak - Resim: 3

FAİZ KARARI SONRASI DOLARDA SIÇRAMA OLABİLİR

Yeni haftada dolar/TL kurunu etkileyecek önemli gelişmeleri de sıralayan Özsoy, şu ifadeleri kullandı:

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Doların göreceği rakamı açıkladı: Bayram, yerini mateme bırakacak - Resim: 4

“Bayram sonrasındaki haftada dolar/TL kurundaki kademeli yükselişin devam edeceğini tahmin ediyorum. Yeni haftaya başlarken dolar/TL kurunu etkileyecek önemli gelişmeler arasında; TCMB PPK toplantı tutanakları, haziran ayı enflasyonu, ABD tarım dışı istihdam verisi gibi hem içeriden hem de dışarıdan gelecek kritik veri akışları var.

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