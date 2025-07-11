Doların Ateşi Düşmüyor

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Dolar/TL haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Dün yüzde 0,07 artışla 40,0730 seviyesinden kapanan dolar kuru, bugün saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazanarak 40,1720'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 47,0140, sterlin/TL ise 54,5050 seviyelerinde yer alıyor.

DOLAR ARTIYOR

Dolar endeksi de yüzde 0,2 artışla 97,8 seviyesine yükselmiş durumda. Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleriyle ilgili açıklamaları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gevşeme politikalarına ilişkin beklentiler fiyatlamaları etkiliyor.

GÖZLER FED KARARINDA

ABD yönetiminin ithalata uyguladığı tarifelerin ekonomiye yansımalarına yönelik endişeler yatırımcıların odağında yer alıyor. Bu kapsamda yapılan açıklamalar, enflasyon beklentilerini ve Fed’in alacağı olası faiz kararlarını şekillendiriyor. Fed yetkililerinden peş peşe gelen açıklamalar, piyasada faiz indirimi beklentisini güçlendirdi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, politika faizinin bu ay indirilebileceğini ancak bu görüşte azınlıkta olduğunu söyledi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise yıl içinde iki faiz indiriminin uygun olabileceğini belirtti.

Yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bugün açıklanacak ödemeler dengesi verilerinde olacak. AA Finans'ın 16 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, Mayıs 2025 döneminde cari işlemler hesabının 1 milyar 84 milyon dolar açık verdiği tahmin ediliyor.

Ekonomistlerin 2025 yılı geneli için cari açık beklentisi 17 ila 22 milyar dolar aralığında seyrederken, ortalama beklenti 19 milyar 783 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bugün ayrıca Türkiye’de perakende satışlar ve ABD’de federal bütçe dengesi verileri de takip edilecek.

Kaynak: AA