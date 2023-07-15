Doları tahtından edecek gelişme: Ünlü iş insanı açıkladı!
Çok satan “Zengin Baba Yoksul Baba”nın yazarı iş insanı Robert Kiyosaki'den çok konuşulacak tahmin ve yatırım önerisi geldi.
Geçmiş konuşmalarında yatırımcıların altın alması yönünde tavsiyelerde bulunan ünlü milyarder Robert Kiyosaki'den yeni açıklamalar geldi. Kriptokoin'de yer alan habere göre, kriz ortamında altın gibi kıt varlıkların kurtuluş için tek çare olacağını söyleyen milyarder Robert Kiyosaki, kripto paralara yönelik dev bir tahmin yaptı.
Çok satan “Zengin Baba Yoksul Baba”nın yazarı Robert Kiyosaki, Bitcoin (BTC) için cesur bir tahminde daha bulundu. Ünlü yazar, lider kriptonun gelecek yıl 120.000 dolara ulaşmaya hazır olduğunu söylüyor.
Tahminlerini, gücünü kaybeden ABD dolarına ve yaklaşan küresel ekonomik krize dayandırdı. Kiyosaki, uzun süredir küresel bir resesyon hakkında endişelerini dile getiriyordu. Kiyosaki uzun süredir takipçilerine altın, gümüş ve Bitcoin satın alın çağrısı yapıyor.
Dolara meydan okuyacak
Geçtiğimiz ay bu çağrısını özellikle Bitcoin’i vurguladığı şekilde tekrar dile getirdi. Son paylaşımında Kiyosaki, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS ittifakının üyelerinin altın standardını benimseme yönündeki son hamlesine değiniyor.