Doları tahtından edecek gelişme: Ünlü iş insanı açıkladı!

Geçmiş konuşmalarında yatırımcıların altın alması yönünde tavsiyelerde bulunan ünlü milyarder Robert Kiyosaki'den yeni açıklamalar geldi. Kriptokoin'de yer alan habere göre, kriz ortamında altın gibi kıt varlıkların kurtuluş için tek çare olacağını söyleyen milyarder Robert Kiyosaki, kripto paralara yönelik dev bir tahmin yaptı.