Doları Da Altını Da Solladı! Fiyatı 8 Bin Liradan 21 Bin 849 Liraya Yükseldi

Ekonomi yönetimi tarafından uygulanan kemer sıkma kararları ve yüksek enflasyon vatandaşları zor sokmaya devam ediyor. Açlık sınırı altında kalan 17 bin 2 liralık asgari ücret, maaşlara gelen zamlarda hızla eridi. Dolar ve euronun hızla yükselmesiyle beraber gıda harcamalarında zorluk çeken vatandaşlar için ev eşyası almak da artık lüks olmaya başladı.

Zamların neredeyse her alana yansıdığı bu dönemde, bazı fırsatçılar da harekete geçti. Özellikle bazı ürünlere yapılan akıl almaz zamlar da dikkat çekmeye devam ediyor. Kriz fırsatçılığının son örneklerinden biri ise lambader satıcılarından geldi.

Kaynak: Haber Merkezi