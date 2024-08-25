Dolarda Deprem Etkisi Yaratacak: Evren Devrim Zelyut Felaketin Tarihini Verdi

Para politikasında faiz yüksel olmasına rağmen para arzı çok yüksek. Bu politikanın devam etmesi ile kuru 43-44 bandında tutabiliriz. Siyasi denklem değişirse dolar 50 liraya yürür arkadaşlar! Kasım'da faiz indirimin olması enflasyonun yukarı çıkması demek. Şimşek görevden alınırsa program iptal olur. Yabancı sermaye bu şartlarda gelmez. Kurdaki talep zaten canlanmaya başladı. O talep çıldırır. KKM'nin dolara dönüşünü hızlandırır. Bantı başa sararız.”

Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.