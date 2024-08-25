Dolarda Deprem Etkisi Yaratacak: Evren Devrim Zelyut Felaketin Tarihini Verdi
Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolar kurunun 34 TL'ye geçmesi sonrası bir değerlendirmede bulundu. Dolardaki artış dikkat çeken Evren Devrim Zelyut tarih verdi.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın(TCMB), geçtiğimiz gün Para Politikaları Kurulu(PPK) toplantısında politika faizini üst üste 5. kez yüzde 50'de sabit tutmuş, bu kararla birlikte dolarda artış yaşanmıştı.
Dolar, 34 TL’nin de üstüne çıkarak kritik eşiği aşmış ve 34,18 TL’yi görmüştü. Euro ise 37,93 TL seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Faiz kararı sonrası döviz kurundaki artış dikkat çekerken, Ekonomist Evren Devrim Zelyut’tan kritik bir uyarı geldi.
Evren Devrim Zelyut, döviz alımlarındaki artışı vurgulayarak YouTube hesabında doların 40 TL'yi geçip 50 TL'ye yükselebileceğini öngördü. Zelyut, dolar kuruna ilişkin şu ifadelere yer verdi:
“İnsanların fakirleşmesi pahasına doların kontrol altına alınması başarı değildir. Dolarizasyonun düşmesi için enflasyonun düşmesi gerekiyor. FED faizi indirdiğinde Türkiye'nin de indirmesi lazım. Sanayiciler isyan bayrağını kaldırdı. En geç ekim veya kasımda faiz inecek. Kur 34'e vurdu bu da enflasyon yaratacak.
Para politikasında faiz yüksel olmasına rağmen para arzı çok yüksek. Bu politikanın devam etmesi ile kuru 43-44 bandında tutabiliriz. Siyasi denklem değişirse dolar 50 liraya yürür arkadaşlar! Kasım'da faiz indirimin olması enflasyonun yukarı çıkması demek. Şimşek görevden alınırsa program iptal olur. Yabancı sermaye bu şartlarda gelmez. Kurdaki talep zaten canlanmaya başladı. O talep çıldırır. KKM'nin dolara dönüşünü hızlandırır. Bantı başa sararız.”
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.