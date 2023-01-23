Dolarda belirsizlik sürüyor!

Piyasalarda para politikalarına ilişkin belirsizliklerin yatırımcıların odağındaki yerini korurken dolar/TL, yeni haftaya sınırlı yükselişle başladı.

Dolarda belirsizlik sürüyor!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) resesyon sinyali olarak takip ettiği 3 aylık hazine bonosu faizi ile 10 yıllık tahvil getirisi arasındaki farkın 140 baz puanla 1981'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmasıyla Fed'in faiz artış hızını yavaşlatacağına ilişkin beklentiler güçlendi.

Bu gelişmelerle, küresel piyasalarda para politikalarına ilişkin belirsizliklerin yatırımcıların odağındaki yerini korurken dolar, 18,80 TL'den işlem görmeye başladı.

Cuma günü, en düşük 18,7450 ve en yüksek 18,8459 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8034'ten tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİ DENGELENDİ

Düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 101,7'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi de bugün 1,0927 ile 21 Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından 1,09'un üzerinde dengelendi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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