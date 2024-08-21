Dolarda 6 Lira Fırtınası: Uzmanı Tarih Verdi Birden Değişecek

Memiş, dolar kurunun 34 TL'yi test ettiğini ve resmi kurun serbest piyasadaki seviyeleri yakalayacağını ifade ediyor. Yakın vadede 35 TL ve 37 TL seviyelerinin test edilmesini, dolarin 36 TL'yi hızla geçerek yıl sonunda 40-45 TL seviyelerine ulaşabileceğini tahmin ediyor. Memiş, doların bir yatırım aracı olarak getirisi olmadığını vurgulayarak, parite kullanarak altın yatırımı yapılmasını tavsiye ediyor.