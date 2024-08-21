Dolarda 6 Lira Fırtınası: Uzmanı Tarih Verdi Birden Değişecek
Dolar kuru, kritik sınır olan 34 TL'yi aştı ve bu durum, Kapalıçarşı ile bankalararası piyasada makasın yeniden açılmasına neden oldu. Kapalıçarşı'da dolar 33, 97 TL, Euro 37,75 TL, İngiliz Sterlini 44,24 TL ve İsviçre Frangı 39,77 TL seviyelerinden işlem görürken, piyasa uzmanı İslam Memiş tarafından dikkat çeken bir uyarı geldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı. Analistler, Merkez Bankası'nın olası faiz indirimlerinin dolar kurunu yukarı yönlü etkileyebileceğini öngörüyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Kasım ve Aralık aylarında iki faiz indirimi beklediğini belirterek, küresel merkez bankalarının faiz indirimleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da benzer adımlar atacağını öngörüyor.
Memiş, dolar kurunun 34 TL'yi test ettiğini ve resmi kurun serbest piyasadaki seviyeleri yakalayacağını ifade ediyor. Yakın vadede 35 TL ve 37 TL seviyelerinin test edilmesini, dolarin 36 TL'yi hızla geçerek yıl sonunda 40-45 TL seviyelerine ulaşabileceğini tahmin ediyor. Memiş, doların bir yatırım aracı olarak getirisi olmadığını vurgulayarak, parite kullanarak altın yatırımı yapılmasını tavsiye ediyor.
Eğer bu tahminler gerçekleşirse, şu anda 34 TL seviyesinde bulunan dolar kuru yıl sonuna kadar 6 TL'lik bir artışla 40 TL seviyesine yükselebilir.
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.