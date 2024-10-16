Dolarda 45 Lira Depremi: Piyasalar Alev Alacak
Morgan Stanley ekonomistleri, dolar ile ilgili uykuları kaçıracak açıklamayı yaptı. Yatırımcılar diken üstünde piyasayı takip ederken uzmanlar doların 45 Lira seviyesine çıkacağı net tarihi verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Morgan Stanley ekonomistleri Hande Küçük ve Nida Iqbal tarafından yayımlanan raporda, Türk bankalarının marj görünümünde toparlanma eğiliminin devam ettiği vurgulandı. Raporda, “Bu süreç ileriye taşındı, dolayısıyla daha cazip bir giriş noktası bekliyoruz” ifadeleri yer aldı. Ayrıca ekonomistler dolarda yaşanacak deprem konusunda yatırımcıları uyararak doların 45 lira seviyesine çıkacağı net tarihi verdi.
YATIRICILAR DİKEN ÜSTÜNDE
Ekonomistlere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyonu düşürmeye odaklanırken, sıkı makroekonomik tedbirlerin üçüncü çeyrekte artacağı öngörülüyor. Artan rezerv gereksinimlerinin, bankaların marjlarını baskılayabileceğine dikkat çekildi. TCMB’nin yeni politikalarının sektöre etkisi yakından takip ediliyor.
FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR
Morgan Stanley, Ocak ayında toplamda 250 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor. Politika faizinin Mart 2024’e kadar yüzde 42,5’e, Haziran 2025’e kadar ise yüzde 35’e düşeceği tahmin ediliyor. Ayrıca, yılın ikinci yarısından itibaren faiz indirimlerinin daha küçük adımlarla süreceği ve reel faiz oranlarının yaklaşık yüzde 3 civarında olacağı öngörülüyor.
Raporda, Türk bankaları için 2025-2026 yıllarına yönelik net gelir tahminlerinin ortalama yüzde 19 oranında aşağı çekildiği belirtildi. Bankacılık sektöründeki belirsizlikler ve sıkı tedbirlerin olası etkileri, beklentilerin revize edilmesine neden oldu.
DOLARDA 45 LİRA DEPREMİ
Morgan Stanley, Türk lirasının 2023 sonunda dolar karşısında daha önce öngörülen 36 seviyesinin altında kalma riski taşıdığını ifade etti. Ancak, bankanın 2025 yılı sonu için Dolar/TL beklentisi 45 lira olarak açıklandı. Bu tahmin, Türkiye ekonomisindeki mevcut belirsizliklerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.