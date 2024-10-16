Dolarda 45 Lira Depremi: Piyasalar Alev Alacak

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Morgan Stanley, Ocak ayında toplamda 250 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor. Politika faizinin Mart 2024’e kadar yüzde 42,5’e, Haziran 2025’e kadar ise yüzde 35’e düşeceği tahmin ediliyor. Ayrıca, yılın ikinci yarısından itibaren faiz indirimlerinin daha küçük adımlarla süreceği ve reel faiz oranlarının yaklaşık yüzde 3 civarında olacağı öngörülüyor.