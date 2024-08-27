Dolarda 38 Lira Uyarısı: Piyasalar Alev Alev Yanacak

Dolar, kritik bir seviyeyi aşarak değer kazanmaya devam ediyor. Kapalıçarşı'da dolar kuru 34 TL’nin üzerine çıkarken, bankalararası piyasada da benzer bir artış gözlemleniyor.

"YIL SONUNDA 38 LİRA"

Merkez Bankası’nın sınırlı müdahalelerine rağmen dolara olan talep yeniden artış gösterdi. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Kasım ayında faiz indiriminin başlayacağını belirtti ve doların yıl sonunda 38 TL seviyesine ulaşabileceğini ifade etti.