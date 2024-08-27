Dolarda 38 Lira Uyarısı: Piyasalar Alev Alev Yanacak
Dolar kurunda yaşanan dalgalanmalar, bankalararası piyasa ile Kapalıçarşı arasında belirgin bir fiyat farkına neden oldu. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yıl sonu için dolar kuruna ilişkin öngörülerini paylaştı. İşte ayrıntılar...
Dolar, kritik bir seviyeyi aşarak değer kazanmaya devam ediyor. Kapalıçarşı'da dolar kuru 34 TL’nin üzerine çıkarken, bankalararası piyasada da benzer bir artış gözlemleniyor.
"YIL SONUNDA 38 LİRA"
Merkez Bankası’nın sınırlı müdahalelerine rağmen dolara olan talep yeniden artış gösterdi. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Kasım ayında faiz indiriminin başlayacağını belirtti ve doların yıl sonunda 38 TL seviyesine ulaşabileceğini ifade etti.
Yüksek enflasyon, Türk Lirası’nın reel getirisini düşürürken, yatırımcıların dolara yönelmesine neden oluyor. Artan taleple birlikte serbest piyasada dolar 33,99 TL'den alınıp, 34,02 TL'den satılıyor.
Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole konferansında yaptığı açıklamada, 17-18 Eylül tarihlerindeki toplantıda faiz indirimi olasılığını desteklediğini belirtti.
Powell, "Politika değişikliğinin zamanı geldi. Faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı, mevcut verilere, gelişen görünüm ve risk dengesine bağlı olarak belirlenecek" diyerek sürecin nasıl ilerleyeceğine dair ipuçları verdi.
DOLAR NE KADAR?
Dolar 34,03 TL, Euro 37,99 TL, İngiliz Sterlini 44,98 TL ve İsviçre Frangı 40,30 TL.