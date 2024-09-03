Dolarda 27 lira Depremi: Uzmanı Açıkladı Piyasalar Alev Alev Yanacak

Geçer, doların mevcut değerinin Türkiye’nin enflasyon ve ekonomik kırılganlıkları dikkate alındığında 60 TL’nin üzerinde olması gerektiğini savundu. Reel sektör ve ihracatçıların, dolar kuru konusunda daha yüksek hesaplamalar yaptığını ifade eden Geçer, "Ekranda 33 TL görülse bile, mal alıp satabilmek için doğru bir döviz kuru hesaplaması yapmak zorundalar" dedi.