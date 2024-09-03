Dolarda 27 lira Depremi: Uzmanı Açıkladı Piyasalar Alev Alev Yanacak
Piyasaların merakla beklediği FED faiz kararı öncesinde, ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar kurundaki olası gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yatırımcıların gözü FED’in faiz kararındayken, piyasalar ise bu kararın döviz üzerindeki etkisine odaklanmış durumda.
ABD ekonomisindeki resesyon endişeleri ve FED’in beklenen faiz indirimine gitmemesi, geçtiğimiz haftalarda piyasalarda sert satışlara yol açmıştı. Ancak, piyasalar şimdi FED’in faiz indirimi yapacağını neredeyse kesin bir beklentiyle karşılıyor. 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek FED toplantısında alınacak karar, 18 Eylül’de saat 21.00’de açıklanacak.
Dolar kuru, uzun bir süredir 32 TL civarında seyrediyordu. Ancak faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla birlikte 34 TL seviyesine kadar yükseldi. Doların gelecekteki seyri ve FED’in kararının piyasalar üzerindeki etkisi büyük bir merak konusu. Selçuk Geçer, YouTube’da yaptığı canlı yayında FED’in faiz kararı ve dolar kurundaki son durumu detaylı bir şekilde değerlendirdi.
Geçer, FED’in 18 Eylül’de yüzde 0,25’lik bir faiz indirimi yapması durumunda piyasalarda yeni bir satış baskısının oluşabileceğini öngörüyor. Yatırımcıların beklentisinin daha büyük bir indirim yönünde olduğunu belirten Geçer, "Son birkaç ayda dalgalı bir seyir izlesek de, tünelin sonunda ışık görünüyor" şeklinde konuştu.
Geçer, doların mevcut değerinin Türkiye’nin enflasyon ve ekonomik kırılganlıkları dikkate alındığında 60 TL’nin üzerinde olması gerektiğini savundu. Reel sektör ve ihracatçıların, dolar kuru konusunda daha yüksek hesaplamalar yaptığını ifade eden Geçer, "Ekranda 33 TL görülse bile, mal alıp satabilmek için doğru bir döviz kuru hesaplaması yapmak zorundalar" dedi.
Bu gelişmeler ışığında, piyasaların FED kararına nasıl tepki vereceği ve doların seyrinin nasıl şekilleneceği yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.