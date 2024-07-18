İslam Memiş'ten Dolar Uyarısı: Yanlış Yoldasınız, Sizi Kandırdılar!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar yatırımı yapan vatandaşları uyardı. Dolar yatırımı yapanlara seslenen İslam Memiş, 'Yanlış bir yoldasın. Seni kandırdılar' dedi.

Doların bir yatırım aracı olmadığını savunan İslam Memiş, 'Türkiye'de TL karşısında en az getiriye sahip olan para birimi dolardır' ifadelerini kullandı.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in Haber Global'deki değerlendirmeleri şöyle:

'Kredi derecelendirme kuruluşlarının not artırımları geliyor. Evet, Türkiye ekonomisi dip seviyelerden toparlanma sürecine girdi, toparlanamadı.

Biz hane halkıyız. Dolar 33 lira, enflasyon yüzde 75. Not artırsan ne yazar? Biz doları, Euro'yu, altını konuşuyoruz. Borsa zaten geleneksel bir piyasa ama onun haricinde yüzlerce yatırım piyasası var. Bizim vatandaşlarımız maalesef dolar al, mark al diye toplumun kafasını kuma gömmüşler. Bizim sorumluluğumuz her geçen gün artıyor. Yatırımcılara, sistem kuruculara en doğru bilgileri vermek şarttır.

Bu topluma sürekli dolara yatırım yap diye empoze ediliyor. Dolar yükselince ekonomi kötü, dolar düşünce ekonomi iyi. Dolar bir yatırım aracı değildir. Bankalarda, kasalarda, evinde, cebinde dolar bulunduranlar. Yanlış bir yoldasın. Seni kandırdılar. Seni dolar satın alarak kandırdılar. Uyan artık. Türkiye'de TL karşısında en az getiriye sahip olan para birimi dolardır.

Geçmiş tarihlere bak. Doları kasana koyduğun tarihe bak. Ne kadardı, ne kadar oldu? Dolar bir ödeme aracıdır, yatırım aracı değildir.

Bugün elinde dolar bulunduranlara diyorum ki, en çok siz zarar ediyorsunuz. TL'ye karşı değil, diğer enstrümanlara karşı kazançlardan bahsediyorum.

ABD bir seçim sürecinde. Trump dünyanın gözü önünde suikast girişimine uğradı. Velev ki hayatını kaybetseydi, belki ABD bugün iç savaşa girmiş olacaktı. Küresel piyasalar yangın yeri olacaktı. O saniye yüzde 10, yüzde 20 satışlar görürdük. 2020 yılının mart ayını hatırlatmak isterim. O gece yüzde 10, yüzde 20 satışlar. Bildiğin çöktü sistem. Aynısını görebilirdik.

Şimdi seçim süreci 5 Kasım'da. Yine bir lidere bir suikast girişimi olmuşsa, 5 Kasım'a kadar olmama ihtimali yok, yine var. Seçim daha gerçekleşmedi. Diğer adaylar da uğrayabilir.

Şu anda dünyada harita yeniden çiziliyor. İsrail'in bölgesel savaş istemesinin nedeni, Trump'ın bu savaşları bitireceğim demesi bazılarını rahatsız ediyor.

5 Kasım'a kadar ABD'de bir şey olursa bizim gibi dolara ihtiyacı olan ülkeler, kırılganlığı olan ülkeler bu işten nasibini alır. Dolar TL'de yükseliş görebiliriz tabii ki, bu sürpriz değil.'