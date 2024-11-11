Dolar Zengini İller Açıklandı: Listenin İlk Sırasındaki Şehir Şaşırttı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 3 aylık verilerine göre dolar zengini iller belli oldu. Listenin başındaki şehir şaşırttı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dolar zengini iller açıklandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 3 aylık verilerine göre, Türkiye'de döviz mevduatında ilginç bir durum ortaya çıktı. Genel olarak doların tercih edildiği düşünülen büyük şehirler olan İstanbul, Ankara ve İzmir, döviz mevduatının en yüksek olduğu iller sıralamasında ilk 10'a bile giremedi.
DOLAR ZENGİNİ İLLER
Sıralamanın zirvesinde, Orta Anadolu'nun küçük bir ili olan Aksaray yer alıyor. Bu ilde, vatandaşların mevduatlarının yaklaşık yarısı (%49,3) döviz cinsinden. Aksaray'ı, Bingöl, Elazığ, Karaman, Bayburt, Yozgat, Nevşehir, Kütahya, Gümüşhane ve Çorum gibi iller takip ediyor.
LİSTENİN SONUNDAKİ İLLER
3 büyük şehirden İstanbul yüzde 35,8’le 35. sırada, İzmir yüzde 32,2 ile 49. sırada, Ankara ise 31,7 ile 54. sırada yer alıyor. Listede en düşük döviz mevduat oranına sahip iller ise sırasıyla Ardahan, Kars ve Şanlıurfa oldu. Bu illerde vatandaşlar, daha çok Türk Lirası kullanmayı tercih ediyorlar.
BDDK'nın verilerine göre 2023'ün ilk çeyreğinde de Aksaray yine listede ilk sırada olmuştu. 2023'te Aksaray'ın ardından Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kütahya, Yalova, Bayburt, Karaman, Elazığ ve Antalya geliyordu.