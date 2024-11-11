Dolar Zengini İller Açıklandı: Listenin İlk Sırasındaki Şehir Şaşırttı

LİSTENİN SONUNDAKİ İLLER

3 büyük şehirden İstanbul yüzde 35,8’le 35. sırada, İzmir yüzde 32,2 ile 49. sırada, Ankara ise 31,7 ile 54. sırada yer alıyor. Listede en düşük döviz mevduat oranına sahip iller ise sırasıyla Ardahan, Kars ve Şanlıurfa oldu. Bu illerde vatandaşlar, daha çok Türk Lirası kullanmayı tercih ediyorlar.