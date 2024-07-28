Dolar Yıl Sonu Kaç Lira Olur? İşte Dev Kurumlardan Yeni Tahmin

Döviz kurlarında hareketlilik devam ederken, 7 yabancı kurumdan yıl sonu dolar tahmini geldi.

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Dolar Yıl Sonu Kaç Lira Olur? İşte Dev Kurumlardan Yeni Tahmin

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu dolar/TL tahminini 37,7463'ten 37,3667 TL'ye düşürürken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisini ise 41,4115'ten 41,5175'e yükseltti. Peki, dolar yılı nasıl tamamlayacak? İşte, 7 yabancı kurumun yeni tahminleri...

  • HSBC: Yıl sonu dolar/TL tahmini 36 TL
  • Morgan Stanley: Yıl sonu dolar/TL tahmini 36 TL
  • Fitch: Yıl sonu dolar/TL tahmini 36 TL
  • Commerzbank: Yıl sonu dolar/TL tahmini 35 TL
  • Wells Fargo: Yıl sonu dolar/TL tahmini 32,5 TL
  • Deutsche Bank: Yıl sonu dolar/TL tahmini 37 TL
  • BNP Paribas: Yıl sonu dolar/TL tahmini 36 TL

KKM'DE SERT DÜŞÜŞ

Kur Korumalı Mevduatlarda şirketlere sağlanan vergi avantajının sona ermesi, düşüş ivmesini artırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 19 Temmuz haftası itibariyle kur korumalı mevduatlarda 60,9 milyar TL'lik bir gerileme yaşandı. Bu, kur korumalı mevduatta altı ayın en sert düşüşünü gösterdi.

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