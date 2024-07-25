Dolar Yeniden Rekora Koşuyor

Dolar yeniden mi rekora koşuyor? Geçtiğimiz haftalarda 33 seviyesine gelen Dolar/TL kuru, kısa süreli düşüşün ardından yeniden eski seviyesine doğru yola çıktı.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,9500 liradan, euro kuru 35,7210 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 32,9480 liradan alınan dolar, 32,9500 liradan satılıyor. 35,7190 liradan alınan euro kurunun satış fiyatı ise 35,7210 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 32,8450 lira, euro kurunun satış fiyatı ise 35,6790 lira olmuştu.

Kaynak: AA