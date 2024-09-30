Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı? Gözler Kritik Veride

İstanbul serbest piyasada dolar 34,15 liradan, euro 38,21 TL seviyelerinden işlem görüyor. Gözler bu hafta açıklanacak eylül ayı enflasyon verisinde.

Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı? Gözler Kritik Veride

Bu hafta içeride eylül TÜFE verisi ve dışarıda ABD tarım dışı istihdam rakamları takip edilecek.

Aylık %2,1 beklenen TÜFE’nin, tahminlerin altında kalması halinde TCMB’nin faiz indirimi için eli güçlenecek. ABD’den de cuma günü istihdam verileri zayıf gelirse, FED’in daha fazla faiz indirimine gitmesinin önü açılacak.

DOLAR FİYATI

30 Eylül 2024 dolar fiyatı 34,17 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında işlemler 34,10-34,18 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Euro da yeni haftaya 38,15 TL’den başlıyor.

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