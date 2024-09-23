Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı?

Dolar haftaya 34 TL'nin üstündeki yükselişini hızlandırarak 34,10 TL'den başladı. Euro ise 38 TL'nin üstüne çıkarak 38,07 TL'den başladı.

Geçtiğimiz hafta Fed ve TCMB'nin faiz kararları izlendi. Fed, politika faizini yüzde 0,50 baz puan artırarak piyasaları şaşırttı. Zira piyasalar yüzde 0,25'lik faiz indirimi bekliyordu. Beklentilerin üstünde faiz indirimi dolara ilk saatlerde değer kaybettirse de Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından sonra yeniden yükselişe geçerek kayıplarını azalttı. Doların diğer para birimleri karşısındaki gücünü ölçen DXY Endeksi 101'e kadar çıktı. Dolar yeni haftaya sınırlı kazançlarla başladı.

ABD'de piyasalar bu hafta Cuma günü açıklanacak Kişisel Harcamalar(PCE) verisini izleyecek. Bu veri Fed'in enflasyon için izlediği en önemli verilerden...

Kaynak: Haber Global