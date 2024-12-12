Dolar ve Euroda Son Durum Ne?

Vatandaşın en çok tercih ettiği yatırım araçlarından dövizde yükseliş sürüyor. Dolar ve euro haftanın dördüncü iş gününe de bir süredir devam ettirdiği yukarı yönlü hareketini koruyor.

İstanbul serbest piyasada 34,8840 liradan alınan dolar, 34,8860 liradan satılıyor. 36,7590 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,7610 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,8680 lira, euronun satış fiyatı ise 36,9630 lira olmuştu.

Kaynak: AA